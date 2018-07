Ha spogliato e violentato la sorellastra, una ragazzina di soli 14 anni, davanti ai fratellini ancora più piccoli. Il responsabile della violenza sessuale è un ragazzo di 19 anni, che è stato arrestato domenica pomeriggio dai carabinieri in un centro commerciale di San Giuliano Milanese, vicino Milano. L'episodio contestato è avvenuto sabato pomeriggio in un'abitazione di San Giuliano, dove abita la famiglia "allargata". I genitori dei due ragazzi sono una coppia di cittadini sudamericani: il marito ha avuto tre figli, tra cui il 19enne, da altre compagne, mentre tra i due figli della moglie nati da precedenti relazioni figura la vittima della violenza. Sabato pomeriggio i genitori sono usciti di casa, lasciando nell'appartamento i cinque figli. Il 19enne ne ha approfittato: incurante della presenza degli altri fratelli ha costretto la sorellina a spogliarsi e l'ha violentata.

Quando la madre è tornata a casa ha trovato la figlia in lacrime. La ragazzina le ha raccontato quanto era accaduto e la mamma ha chiamato subito i carabinieri. I militari dell'Arma hanno indirizzato mamma e figlia verso il team che si occupa di violenze su minorenni: la ragazzina è stata ascoltata in una sala per audizioni protette e portata poi per una visita alla clinica Mangiagalli di Milano, specializzata nell'accertamento delle violenze sessuali. I carabinieri si sono messi alla ricerca del fratellastro della ragazzina, che nel frattempo aveva cercato di far perdere le proprie tracce scappando tra il Pavese e la provincia di Piacenza. Si temeva che il 19enne volesse fuggire in Spagna per raggiungere un altro fratello: il giovane è stato però bloccato in un centro commerciale di San Giuliano. Adesso il ragazzo, incensurato, deve rispondere di violenza sessuale aggravata.