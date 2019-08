in foto: (Immagine di repertorio)

Un ragazzo di 24 anni è in fin di vita dopo essere stato investito da un'auto a Milano. Il grave incidente, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto poco prima delle 5 del mattino in via Rombon, una delle strade d'accesso a Milano che si trova in zona Lambrate. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto, anche se stando alle prime ricostruzioni sembra che il 24enne, che si trovava in sella alla sua bici, stesse attraversando la carreggiata quando è stato investito da un'auto che procedeva in direzione Segrate. Alla guida della vettura si trovava un ragazzo di 23 anni: ha spiegato di essersi trovato improvvisamente di fronte il ciclista e di non essere riuscito a frenare in tempo per evitare l'impatto, anche se naturalmente adesso la sua versione è al vaglio della polizia locale.

Il giovane ciclista è ricoverato all'ospedale Niguarda

Sul luogo dell'incidente sono intervenute due ambulanze e un'automedica del 118. Su uno dei mezzi di soccorso è stato caricato il ciclista, trasportato poi in codice rosso all'ospedale Niguarda dove è ora ricoverato in pericolo di vita. Anche il giovane automobilista è rimasto leggermente ferito nell'impatto ed è stato portato in codice verde all'ospedale Civile di Sesto San Giovanni: le sue condizioni non sono gravi. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi di rito: serviranno ad accertare ulteriori elementi, come a quale velocità stesse procedendo l'automobilista, e a individuare poi eventuali responsabilità nell'accaduto.