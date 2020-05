Grave episodio nella tarda serata di ieri, martedì 26 maggio, a Milano. Un ragazzo è stato accoltellato per strada mentre si trovava in via Varsavia, nella zona dell'Ortomercato. L'episodio, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, si è verificato pochi minuti prima della mezzanotte, attorno alle 23.45. Il giovane, un ragazzo di 21 anni, è stato trovato sanguinante dai soccorritori del 118, giunti sul posto in codice rosso a bordo di un'ambulanza e due automediche. Sempre con la massima urgenza il giovane è stato trasportato in ambulanza al Policlinico di Milano, dove è arrivato attorno a mezzanotte e mezza. Il ragazzo sarebbe stato colpito da due coltellate e le sue condizioni sono molto gravi.

Indagano gli agenti della questura di Milano

Sul luogo dell'accoltellamento sono intervenuti gli agenti della questura di Milano, che dovranno adesso ricostruire quanto avvenuto. Non c'è traccia dell'aggressore né si sa se qualche telecamera della zona, alla periferia sud-est della città, abbia immortalato delle immagini utili a ricostruire la vicenda e assicurare alla giustizia il responsabile dell'accoltellamento.

Ieri un'altra aggressione in metro sulla banchina della stazione Duomo

Sempre nella serata di ieri un'altra aggressione si era verificata in metro, sulla banchina della stazione Duomo. Vittima un ragazzo di 28 anni, colpito da più persone per motivi ancora poco chiari. In questo caso il giovane ha riportato conseguenze lievi, come la rottura di un labbro. A "provocare" gli aggressori potrebbe essere stato un semplice sguardo "di troppo".