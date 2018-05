Un ragazzo di 20 anni è stato trovato morto all'interno della sua stanza d'albergo, a Milano. Il ritrovamento è avvenuto attorno alle 13.30 di oggi, martedì 22 maggio, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza. A chiamare il 118 è stato il personale dell'albergo, una struttura che si trova in viale Piceno: il ventenne doveva lasciare la stanza in mattinata ma non si era ancora presentato nella hall per fare il check-out. Il personale dell'albergo è dunque salito in camera sua: dopo aver bussato senza ricevere una risposta, i dipendenti dell'hotel sono entrati nella stanza e hanno trovato il ragazzo privo di sensi. Quando il personale paramedico del 118 è intervenuto, con un'ambulanza e un'automedica, per il ragazzo era ormai troppo tardi e non è rimasto altro che constatarne il decesso. Il giovane è morto per cause che dovranno adesso essere accertate. Sono stati i soccorritori del 118 a chiamare la polizia, cui spetterà adesso chiarire le circostanze del decesso. Dai primi accertamenti degli agenti della questura sembra che il ventenne avesse problemi di tossicodipendenza, anche se non è ancora chiaro se questo possa avere a che fare con la sua morte.