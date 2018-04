Aveva solo 18 anni Diego Currò, ragazzo morto lo scorso mercoledì all'ospedale Niguarda di Milano. A ucciderlo, secondo quanto confermato dai medici il giorno successivo al decesso, è stata una sepsi (infezione del sangue) causata dal meningococco di ceppo C, lo stesso che è responsabile delle forme più infettive di meningite. Diego, come riportato dal quotidiano "Il Giorno" che ha dato notizia del nuovo caso mortale di meningite, era residente a Senago e frequentava l'Istituto di istruzione superiore Lagrange di Milano, in via Litta Modignani. Non appena è stata individuata la causa della morte del giovane è immediatamente scattata la profilassi: giovedì sera è toccato ai famigliari e a tutti coloro che avevano avuto contatti stretti con il ragazzo. Venerdì invece 71 studenti e 45 insegnanti dell'istituto che Diego frequentava sono stati sottoposti a profilassi antibiotici dai tecnici dell'Agenzia per la tutela della salute. Nei prossimi giorni anche gli altri studenti della scuola superiore, circa 1.500 ragazzi, saranno vaccinati con sessioni ad hoc.

Sui social intanto si moltiplicano i messaggi di cordoglio per la scomparsa del ragazzo. Parenti e amici di Diego hanno scritto messaggi sospesi tra l'incredulità e il dolore per una morte improvvisa, arrivata nel giro di poche ore, secondo quello che purtroppo è il decorso della sepsi meningococcica. I funerali di Diego sono già stati celebrati: le esequie si sono tenute sabato scorso a Capriate San Gervasio, paese del Bergamasco da cui proviene la famiglia del ragazzo.