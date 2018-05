Paura a Milano nel pomeriggio di ieri in un bar in via Messina, nella cosiddetta Chinatown meneghina. Un ragazzo cinese di 23 anni è stato aggredito in un bar da quattro persone, che lui ha descritto come connazionali. Secondo quanto il giovane ha riferito alla polizia, il 23enne era nel locale in compagnia della sua fidanzata quando si è sentito chiamare per nome e si è girato. A quel punto i connazionali, che lui ha detto di non conoscere, lo hanno aggredito colpendolo con una spranga di ferro alla testa. Fortunatamente il giovane non ha riportato ferite gravi nell'episodio e le sue condizioni non destano preoccupazione nei medici. La polizia sta adesso cercando di risalire ai responsabili e al movente dell'aggressione, anche se il 23enne non avrebbe fornito particolare aiuto alle indagini: il giovane ha infatti detto di non avere alcuna idea del perché sia stato aggredito.

Il precedente in via Messina: titolare di un minimarket cinese uccisa a coltellate

L'aggressione di ieri pomeriggio solleva un interrogativo sul livello di sicurezza nella zona di Chinatown, in particolare proprio di via Messina. Proprio in questa strada, infatti, nel dicembre dello scorso anno si verificò un omicidio: una donna cinese di 41 anni, titolare di un minimarket, venne uccisa a coltellate da un connazionale 28enne. L'omicida venne individuato e confessò il delitto: era un dipendente del minimarket e uccise la 41enne in un impeto di rabbia, a quanto pare dopo l'ennesimo rimprovero della sua datrice di lavoro.