Un giovane di 23 anni in condizioni gravi in ospedale e il mistero più fitto su quanto accaduto. È avvolto dalla nebbia, al momento, il dramma avvenuto sabato sera ad Albuzzano, piccolo paese in provincia di Pavia. Un ragazzo di 23 anni, residente a Belgioioso, è stato ferito con tre coltellate da una persona al momento ignota. Il giovane, di origini marocchine, al momento dell'aggressione era in compagnia di una donna. L'aggressore lo ha colpito con tre fendenti all'addome e alla schiena: una coltellata gli ha perforato il polmone. Il ragazzo è stato soccorso dal 118 e trasportato al Policlinico San Matteo di Pavia, dove è ricoverato nel reparto di Chirurgia toracica con prognosi riservata. Non sarebbe in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono molto gravi per via della coltellata che lo ha raggiunto al polmone. La vittima sarebbe riuscita comunque a fornire ai carabinieri una descrizione del suo aggressore: si tratta di un conoscente del 23enne, che è stato interrogato per ore dai militari dell'Arma. Finora, però, non sarebbero emersi elementi di colpevolezza nei confronti del presunto aggressore, che resta a piede libero e non risulta indagato: i carabinieri hanno pertanto esteso il raggio delle proprie ricerche.