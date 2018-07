in foto: Il parco avventura di Inzago (foto dal sito web)

Ha sganciato il moschettone mentre affrontava un percorso sospeso tra due alberi ed è precipitato nel vuoto da un'altezza di otto metri. Questa, secondo quanto riporta la testata "Milanotoday", la dinamica di un incidente in cui è rimasto coinvolto un ragazzino di 11 anni. Il bambino si trovava in un parco acquatico che al suo interno ha anche un parco avventura, l'Acquaneva che si trova in via delle Doppie cascine a Inzago, nel Milanese. Stava affrontando un "percorso avventura" sospeso tra due alberi assieme a un istruttore, assicurato con un moschettone di sicurezza a un cavo d'acciaio. Per cause da accertare, probabilmente fattosi prendere dal panico, il giovane avrebbe staccato il moschettone di sicurezza a percorso ancora non ultimato cadendo con violenza sul prato sottostante.

Stando a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, l'incidente è avvenuto attorno alle 15.30. Sul posto sono intervenute un'automedica e un'ambulanza del 118. Il ragazzino, che risiede a Inzago, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: è ricoverato con traumi e fratture multiple agli arti, al torace e alla bocca. La prognosi resta riservata, anche se il ragazzino era cosciente quando è arrivato in ospedale. Oltre ai soccorritori sono intervenuti al parco acquatico anche i carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda, cui spetterà chiarire la dinamica dell'incidente e capire se vi siano state particolari responsabilità da parte dei gestori della struttura o dell'istruttore.