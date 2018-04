Attimi di paura ieri sera a Milano. Una ragazzina di 15 anni ha accoltellato un ragazzo diciottenne al culmine di una lite. Teatro dell'episodio una stanza di un centro psichiatrico dove entrambi i ragazzi sono ospitati in via Antonini, alla periferia sud di Milano. La lite e il successivo accoltellamento sono avvenuti intorno alle 21 di ieri sera, giovedì 12 aprile. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, intervenuta nel centro, tra i due ragazzi sarebbe scoppiata una lite per futili motivi. A un certo punto nella mano dell'adolescente è apparso un piccolo coltello, con cui la ragazza ha sferrato diversi fendenti al giovane. Il ragazzo è rimasto colpito al braccio, alla schiena e a una spalla. Portato all'ospedale San Paolo, le sue condizioni non sono fortunatamente preoccupanti: tutte le ferite sono superficiali e il ragazzo non è in pericolo di vita. Anche la quindicenne è stata portata in ospedale, dove è rimasta piantonata dalla polizia. Sia lei sia il ragazzo da lei ferito sarebbero ospiti della comunità Aliante, una struttura per il trattamento della sofferenza psichica e dei disturbi del comportamento che accoglie adolescenti di età compresa fra i 12 e i 18 anni. Si tratta di una comunità a dimensione famigliare, che può ospitare massimo otto adolescenti. Non è chiaro se la quindicenne avesse il coltello con sé o se lo abbia recuperato all'interno della struttura.