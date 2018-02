I treni regionali lombardi tornano a far parlare di sé per problematiche legate alla sicurezza. In questo caso l'episodio al centro delle cronache è avvenuto domenica su un convoglio della tratta Milano Garibaldi – Chiavenna. Come riporta il quotidiano "Il Giorno", sul treno si trovavano due ragazzi e una ragazza, tutti giovanissimi e molto probabilmente ubriachi, che stavano dormendo. Il capotreno li ha svegliati per controllare i loro biglietti, provocando la violenta reazione dei tre: i giovanissimi lo hanno insultato e sono poi passati dalle parole ai fatti, prendendolo a pugni e colpendolo alla testa.

Il dipendente Trenord si è allontanato per chiedere aiuto. I tre ragazzi, che nel frattempo erano scesi a Monza, sono stati rintracciati a una fermata dell'autobus in piazza Castello, alle spalle della stazione, da alcuni poliziotti. Neanche alla vista delle divise, però, si sono calmati: hanno continuato a insultare anche gli agenti. Per i tre – un 21enne residente a Monza, un 24enne di Cologno Monzese e una 22enne di Concorezzo -, è così scattata una denuncia per resistenza, oltraggio, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.