Preso a pugni da un gruppo di ragazzi, probabilmente minorenni, per aver chiesto loro di indossare la mascherina a bordo di un autobus. È successo a un uomo di 42 anni, aggredito a Nova Milanese, in provincia di Monza e Brianza, a bordo di un mezzo pubblico.

Chiede di mettere la mascherina sul bus: 42enne aggredito e picchiato da un gruppo di ragazzini

Sull'accaduto indagano i carabinieri di Desio, che sono al lavoro per identificare il gruppo di giovanissimi autori del pestaggio. Stando alla ricostruzione dei militari, l'uomo sarebbe intervenuto dopo che il conducente dell'autobus aveva chiesto al gruppo di giovani, saliti a bordo di un autobus della linea Z205 (Monza-Saronno) senza i dispositivi di protezione, di indossare le mascherine.

L'aggressione sulla linea Monza-Saronno all'altezza di Nova Milanese

Alla richiesta dell'autista, i ragazzi avrebbero risposto con insulti. Il 42 enne è intervenuto a quel punto ribadendo la richiesta di mettere la mascherina: per tutta risposta i ragazzi lo hanno circondato, spintonato, quindi colpito con un pugno in pieno volto. A quel punto, appena l'autobus si è fermato, i ragazzini sono fuggi. Il tutto è avvenuto attorno alle 11.30 di ieri, lunedì 22 giugno. Sul posto, in via Vittorio Veneto, sono arrivati i soccorritori del 118 con un'ambulanza. Il 42 enne stato medicato e trasportato in ospedale a Desio con una sospetta frattura del setto nasale. Immediato anche l'intervento dei carabinieri, che hanno ascoltato la testimonianza della vittima e del conducente del mezzo, quindi hanno avviato le ricerche per risalire agli autori del pestaggio.