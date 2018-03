in foto: foto di repertorio

Una ragazza di 18 anni è stata ritrovata in fin di vita nei boschi della Brianza lecchese. La giovane era scomparsa di casa lunedì mattina ed è stata ritrovata nella serata di ieri in gravissime condizioni. Si trovava tra gli alberi di un bosco fra i due paesi di Lomagna e Osnago in provincia di Lecco. Stando alle prime ricostruzioni la 18enne sarebbe rimasta intossicata in seguito all'ingerimento di sostanze ancora non definite e per ragioni ancora da accertare. Al momento gli investigatori non escludono l'ipotesi del tentato suicidio.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Bianca Merate e un'automedica del 118. I volontari hanno prestato le prime cure alla ragazza, che è apparsa fin da subito in condizioni gravissime, e poi l'hanno trasportata d'urgenza all'ospedale Manzoni di Lecco con l'ausilio di un'eliambulanza arrivata da Como. La 18enne è tuttora ricoverata in prognosi riservata. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti anche i Vigili del fuoco dal distaccamento di Merate. Delle indagini sulla vicenda si sta occupando la polizia. Agli investigatori spetterà il compito di far luce in una vicenda che al momento appare intricata.