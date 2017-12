in foto: [Foto dal profilo Twitter di Discoradio]

Fuoriprogramma per il sindaco di Milano Giuseppe Sala: il primo cittadino milanese si trovava infatti alla camera ardente di Gualtiero Marchesi per rendere l'ultimo saluto allo storico chef italiano scomparso lo scorso 26 dicembre, quando improvvisamente si è ritrovato ad assistere ad un'incidente stradale mentre si recava presso la sede di Mare culturale urbano.

L'incidente è avvenuto in via Novara: uno scooter guidato da una ragazza di ventitré anni si è scontrato con un'automobile, e la ragazza è finita al suolo. Sala, che si trovava assieme al vice-sindaco Anna Scavuzzo ed altri membri del suo staff, si è fermato per prestare soccorso alla giovane, "come avrebbe fatto chiunque altro al posto nostro", ha precisato subito dopo. Il sindaco ha parlato con la giovane motociclista in attesa dei soccorsi, fin quando non è arrivata l'ambulanza. La giovane, rimasta a terra con il casco e qualche ferita alle gambe, è stata così portata in codice verde all'ospedale San Carlo, mentre sindaco e staff hanno ripreso i loro appuntamenti giornalieri.