in foto: Immagine di repertorio

Quattro interventi diversi nella stessa mattinata hanno portato i sanitari del 118 in quattro diverse scuole di Crema: tutto è accaduto in poche ore nella mattina di oggi lunedì 18 novembre. La prima chiamata è giunta intorno 9.30 dall'Itis Galilei del comune in provincia di Cremona, immediatamente sul posto si è recata un'ambulanza che ha prestato le prime cure a una ragazzina di 14 anni vittima di un attacco di panico. Il mezzo, intervenuto in codice rosso, ha poi trasportato la giovane studentessa nell'ospedale della città in codice giallo. Un secondo intervento in un altro edificio della scuola è avvenuto poco dopo, intorno alle 10.09 quando, un'ambulanza è giunta in soccorso di una ragazzina di 16 anni colta da malore, anche lei è stata trasportata in nosocomio in codice giallo.

Il terzo intervento del 118 è avvenuto al liceo delle scienze umane e economico e sociale del Munari, in largo Falcone e Borsellino dove una ragazzina di 17 anni è svenuta mentre si trovava in classe. Anche in questo caso è stato necessario il trasporto in ospedale per la giovane giunta in codice giallo in pronto soccorso. Il quarto intervento infine è avvenuto al liceo Pacioli, alla sede di via Delle Grazie, per un sospetto caso di appendicite: la ragazzina, studentessa di 14 anni, è stata soccorsa e trasportata in codice giallo nello stesso ospedale cittadino. Per fortuna nessuna delle quattro studentesse si trova in gravi condizioni. I casi non sono collegati tra loro ma si è trattato semplicemente di una mattinata piuttosto impegnativa per il personale medico del 118.