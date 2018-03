Più di quattro quintali di cibo e 300 litri di olio di semi, tutti scaduti. Questo è quanto la guardia di finanza di Milano ha scoperto e sequestrato all'interno di un negozio di alimentari gestito da un cittadino cinese. Nell'ambito di normali attività di controllo economico del territorio, i finanzieri del Gruppo pronto impiego hanno notato che alcuni alimenti presenti all'interno del minimarket, tutti provenienti dalla Cina, erano scaduti. La data di scadenza e di produzione era stata infatti nascosta mediante l’applicazione di un'etichetta adesiva che riportava una scadenza posticipata rispetto a quella reale. Tutti i prodotti, inoltre, riportavano le indicazioni relative alla conservazione ed alla preparazione soltanto in lingua cinese, in maniera non conforme alle norme sull’etichettatura dei prodotti alimentari.

Tra i cibi scaduti pesce surgelato e olio di semi.

I finanzieri hanno così fatto scattare il sequestro per 450 chilogrammi di prodotti alimentari, tra cui diversi alimenti surgelati come sgombro e altri tipi di pesce, e circa 300 litri di olio di semi. Il titolare dell’esercizio commerciale è stato inoltre denunciato alla procura della Repubblica di Milano: dovrà rispondere di frode in commercio. L'uomo è stato poi segnalato all'Agenzia per la tutela della salute Milano metropolitana (l'ex Asl), che provvederà agli adempimenti di competenza. Non è ancora chiaro se il cibo venisse venduto al dettaglio, o se il negozio di alimentari rifornisse anche qualche ristorante.