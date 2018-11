in foto: Sondrio

Una classifica sulla qualità della vita in Italia premia Sondrio quale città lombarda in cui si vive meglio. I dati elaborati da Italia Oggi con la collaborazione de La Sapienza di Roma, hanno posto la città, nella classifica nazionale, all'ottavo posto (nel 2017 era al sedicesimo). Si tratta dell'unica città della Lombardia tra le prime dieci posizioni, mentre lo scorso anno nella top ten ne figuravano ben due: Lecco e Mantova. Città che invece quest'anno sono scese rispettivamente al quindicesimo e al diciottesimo posto. Non è andata meglio alle altre città che hanno perso posizioni consistenti, come Como, Monza e Bergamo, quest'ultima è passata dal diciannovesimo al trentesimo posto. Una delle sette province a registrare un piccolo miglioramento è Milano, che sale dal 57esimo al 55esimo posto, anche se resta insieme con Pavia (al 58esimo posto) la provincia lombarda in cui si vive peggio. Guadagnano qualche posizione in classifica anche Brescia (22° posto, era al numero 27), Cremona (dal 26° al 22° posto) e Varese (dal 31° al 27° posto). A penalizzare le città della Lombardia sono sicuramente i criteri di valutazione ambientale che hanno rilevato come l'aria nelle città sia ben al di sotto degli standard di accettabilità. Ecco la posizione nella classifica nazionale di tutte le città lombarde:

– Sondrio: ottava

– Lecco: 15esima

– Mantova: 18esima

– Lodi: 21esima

– Brescia: 22esima

– Cremona: 23esima

– Varese: 27esima

– Bergamo: 30esima

– Como: 36esima

– Monza: 41esima

– Milano: 55esima

– Pavia: 58esima