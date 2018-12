in foto: Piazza Duomo (Foto di Davide Bassi via Facebook)

Ci prova da anni, e ci è andata vicino ben quattro volte, posizionandosi solo al secondo gradino del podio (è accaduto nel 2003, 2004, e poi nel 2015 e nel 2016), questa volta però ce l'ha fatta: Milano è la città d'Italia in cui si vive meglio. A dirlo è la tradizionale classifica de Il Sole 24 Ore che quest'anno premia con la medaglia d'oro proprio il capoluogo lombardo che, come riportato dal quotidiano economico – finanziario, svetta per reddito, servizi, tasso di occupazione, cultura e spesa media, oltre a classificarsi come migliore smart city d'Italia.

Milano è anche tra le città più litigiose

Sono ben 42 gli indicatori presi in considerazione e suddivisi in sei macro-aree per stilare la classifica: si tratta di "Ricchezza e consumi", "Affari e lavoro", "Ambiente e servizi", "Demografia e società", "Giustizia e sicurezza" e "Cultura e tempo libero". Tra i dati interessanti c'è anche quello che vede Milano come seconda città per prezzo medio di vendita delle case, anche se ultima per il costo medio degli affitti. Mentre si posiziona al terzo posto se si guarda al tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni che raggiunger il 69,5%; tra i dati meno positivi ci sono quelli che riguardano invece la sicurezza: Milano è tra le città più litigiose e anche tra le meno sicure del Paese, ed è anche la seconda città dove avvengono più rapine.

Quali sono le città in cui si vive peggio?

Subito dopo Milano troviamo Bolzano, che nel 2017 era in quarta posizione, e al terzo posto invece Aosta, che lo scorso anno aveva ricevuto una medaglia d'argento. Mentre all'ultimo posto per la quarta volta, nelle 29 edizioni della classifica stilata da Il Sole 24 ore, c'è Vibo Valentia, mentre la Capitale si posiziona solo al 21esimo posto, salendo di tre posizioni rispetto al 2017. Buon punteggio per Napoli che risale di ben 13 posizioni. Bene anche Venezia, Torino, Catania, Bari e Bologna, male invece Genova e Firenze, che perdono rispettivamente otto e dieci posizioni.