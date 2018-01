Due giovanissimi sono stati arrestati dai carabinieri di Sesto San Giovanni, comune dell'hinterland Nord di Milano, con l'accusa di rapina e aggressione. La coppia di minorenni avrebbe aggredito a calci e pugni il titolare di un supermercato, colpevole di aver reagito ai due ragazzi che pretendevano di allontanarsi dal suo negozio senza pagare patatine e bibite.

Rapinano due volte in un giorno un supermarket.

Secondo quanto ricostruito dai militari i due ragazzini già alcune ore prima avevano ‘visitato' il piccolo supermercato di quartiere, andandosene via come se nulla fosse. Ma quando l'uomo ha reagito alla prepotenza della coppia di minori, questi prima lo hanno presso in giro e insultato, poi non hanno esitato ad alzare le mani colpendolo a calci e pugni.

Baby gang in azione a Sesto: incastrati dalle telecamere.

La testimonianza del commerciante e i filmati delle telecamere di videosorveglianza hanno reso possibile individuare i ladri, che sono stati fermati e tratti in arresto dai carabinieri. Al momento sono stati accompagnati all'istituto per minori Beccaria di Milano, in attesa che il giudice per i minori decida il loro trattamento in atteso di giudizio.