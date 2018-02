Un pugile di 32 anni è finito in manette, dopo aver aggredito quattro agenti e danneggiato una volante. I poliziotti avevano tentato di identificarlo, dopo la segnalazione arrivata al numero per le emergenze di una lite in strada tra un uomo e una donna in via delle Forze Armate tra Baggio e Inganni. Quando le forze dell'ordine hanno tentato di sedare il violento alterco tra il 32enne e la compagna, questo gli ha violentemente aggrediti.

Tutti e quattro i poliziotti sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche, a causa dei colpi del pugile. Uno degli agenti è stato medicato all'ospedale San Carlo con ben 15 giorni di prognosi, gli altri 3 se la sono cavata con una prognosi di tre giorni. Una volta che erano riusciti a metterlo nella volante, l'uomo, ha spaccato un finestrino a mani nude, tentando di sottrarsi ancora all'arresto. L'uomo, identificato in commissariato è risuolato avere piccoli precedenti, e dovrà ora rispondere delle accuse di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che di danneggiamento aggravato.