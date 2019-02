in foto: L’anziana sulla sedia a rotelle lasciata per terra nella casa di cura del Pavese (Polizia di Stato)

I casi più terribili scoperti dagli investigatori sono quelli di un'anziana in carrozzina ribaltata a testa in giù e quelli di altri ospiti ustionati con l'asciugacapelli bollente. Sono solo alcune delle crudeltà che avvenivano ogni giorno nella Residenza sanitaria per disabili Mons. Rastelli di Montebello della Battaglia, provincia di Pavia. Dopo che a novembre erano già stati arrestati e posti ai domiciliari il direttore e un'operatore del centro, nelle ultime ore anche un'educatrice è stata arrestata. Gli uomini della squadra mobile di Pavia, che stanno indagando sui maltrattamenti subiti dagli ospiti della struttura, hanno notificato la misura cautelare, disposta dal gip di Pavia, Carlo Pasta, alla donna, 47 anni e residente a Santa Giuletta, Pavia. L'educatrice è accusata di ingiurie ripetute spesso per provocare la reazione dei disabili e giustificare così la somministrazione di tranquillanti.

Le crudeltà che avvenivano nella struttura

In un video diffuso dalla polizia si vede un esempio di quanto accadeva nella struttura: un'anziana in sedia a rotelle lasciata capovolta con la testa sul pavimento, tutto per non disturbare l'operatore sanitario. In un altro rapporto della polizia viene evidenziato come un anziano sia stato ustionato con un phon rovente. E ora le indagini sui comportamenti dell'educatrice, che insultava disabili i disabili ospiti della struttura così da provocare una loro reazione e giustificare l'uso di tranquillanti.