in foto: Immagine di repertorio

Incidente nella mattinata di oggi lungo la strada Provinciale 510 all'altezza di Provaglio d'Iseo dove si sono scontrate un'auto e un camion. Drammatico il bilancio dei feriti: un uomo e una donna sono stati soccorsi e trasportati in ospedale, a riportare le ferite più gravi la 44enne che è stata trasportata in elisoccorso in ospedale al Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Meno gravi le condizioni dell'autista del mezzo pesante

Sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia stradale di Brescia per i rilievi utili a ricostruire la dinamica del sinistro: secondo una prima ipotesi sembra che lo scontro frontale tra l'auto e il mezzo pesante sia giunto al termine di una manovra di sorpasso finita male. I due veicoli infatti viaggiavano in direzioni opposte lungo la Strada 510 Sebina quando si sono scontrati tra Provaglio d’Iseo e Camignone. L'allarme è scattato intorno alle 8 di questa mattina quando è giunta la chiamata di soccorso: sul luogo dell'incidente oltre ai sanitari del 118, giunti a bordo di tre ambulanze e dell'elisoccorso partito da Brescia, sono intervenuti i vigili del fuoco. Questi ultimi sono stati necessari a estrarre la donna dalle lamiere della vettura incidente: le sue condizioni sono apparse subito gravi e per questo è stata trasferita in eliambulanza all'ospedale Papa Giovanni XXIII.

Chiusa la strada Provinciale 510: caos e traffico

Meno gravi invece le condizioni dell'autista del mezzo pesante trasportato in codice verde all'ospedale di Iseo. Per consentire i soccorsi la strada Provinciale 510 è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia, tra Provaglio e Sulzano, con uscita obbligatoria a Iseo. Sul posto per i rilievi è presente la polizia stradale. La polizia locale sta coordinando il traffico, fattosi particolarmente intenso in paese a Iseo. Sulla 510 si segnalano lunghe code