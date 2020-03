in foto: (immagine di repertorio)

Un uomo di 38 anni è rimasto ucciso carbonizzato all'interno della sua vettura dopo un tragico incidente stradale questa mattina sulla strada provinciale 10 nei pressi di Provaglio d'Iseo, in provincia di Brescia. Il 38enne era a bordo della sua Ford Focus quando si è scontrato con un mezzo pesante che viaggiava in senso di marcia opposto. A causa del terribile schianto, i due veicoli hanno preso fuoco, senza lasciare scampo al 38enne.

L'auto del 38enne ha sbandato forse a causa di un malore del conducente

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, rimasto carbonizzato, sarebbe morto sul colpo. Il 38enne si chiamava Davide, era originario di Asola e si trovava sulla provinciale per andare a lavoro in direzione Brescia. Il camion, al contrario, si dirigeva verso la Valle Camonica. L'autista del mezzo pesante, un 39enne, è rimasto illeso anche se in stato di shock. Non è ancora nota la dinamica esatta dell'accaduto, anche se dalle prime informazioni pare che la Ford Focus abbia sbandato all'improvviso, forse a causa di un malore del 38enne, unica vittima dell'incidente. Dopo aver perso il controllo della propria auto, l'uomo non avrebbe avuto tempo per evitare l'impatto col camion. Sul posto, gli agenti della polizia stradale stanno eseguendo tutti i rilievi del caso per avere una visione chiara di quanto accaduto. Dopo l'incidente sono arrivati in sirena anche i vigili del fuoco, per spegnere gli incendi e mettere in sicurezza l'area, e gli operatori della Croce Rossa che, però, non sono riusciti a salvare Davide.