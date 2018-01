Tre diverse operazioni della polizia contro lo sfruttamento della prostituzione e il traffico di droga sono scattate all'alba di oggi in diverse città d'Italia. A Milano la locale squadra mobile ha eseguito, coordinata dalla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario, 25 arresti nei confronti di altrettanti cittadini albanesi. Gli indagati sono accusati di fare parte di una banda che si è resa responsabile dei reati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione e traffico di sostanze stupefacenti. Nel corso delle operazioni, che si sono svolte anche nelle città di Firenze, Como, Ascoli e Monza, oltre agli arresti sono stati sequestrati anche circa 37mila euro, provento delle attività illecite.

Operazioni analoghe anche a Bologna e Lecco: 50 gli arresti in totale.

Operazioni analoghe a quelle condotte dalla squadra mobile di Milano sono scattate all'alba anche a Bologna e Lecco. In totale sono una cinquantina le persone arrestate, sempre con le stesse accuse. Nel capoluogo emiliano a finire in carcere sono state 21 persone, che facevano parte di due distinte organizzazioni criminali. Gli arrestati, in parte di nazionalità marocchina e in parte albanese, gestivano il traffico di cocaina e hashish: importavano la droga dal Marocco e la smerciavano poi nelle piazze di spaccio dell'Emilia Romagna e del Lazio.