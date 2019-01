Paura ad Abbiategrasso, nel milanese: durante i festeggiamenti del Capodanno, qualcuno ha sparato con una pistola, colpendo l'abitazione di un uomo che è rimasto fortunatamente illeso. L'episodio è accaduto in una palazzina di via Tommaso Grossi: il padrone di casa, un uomo di 71 anni, ha trovato l'ogiva del proiettile piantata nel muro, all'altezza quasi del soffitto. Il colpo ha mandato in frantumi la finestra: con ogni probabilità, si è trattato di un proiettile sparato da qualcuno che intendeva festeggiare Capodanno a colpi di pistola, senza badare al fatto che il proiettile abbia raggiunto una casa, rischiando di ferire chi vi fosse al suo interno.

Altro episodio invece a Milano, dove una lite tra ubriachi ha rischiato di trasformarsi in tragedia: un uomo, risultato essere un cittadino marocchino di trentacinque anni con precedenti per spaccio, è stato ferito con un coccio di bottiglia alla gola, riportando un ampio taglio: fortunatamente, la ferita non è stata molto profonda e per soli pochi millimetri se l'è cavata con trenta punti di sutura. L'episodio è avvenuto all'esterno di un negozio di kebab in via Padova: il responsabile sarebbe stato un altro cittadino nordafricano del quale, al momento, non c'è traccia.