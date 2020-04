in foto: (Immagine di repertorio)

Problemi nella serata di ieri, sabato 18 aprile, su un volo cargo della compagnia aerea Asiana Airline che era decollato dall'aeroporto di Milano Malpensa diretto a Seoul. L'aereo, un Jumbo Boeing 747, era decollato dallo scalo varesino alle 20.05, dopo essere arrivato nel pomeriggio da Vienna: l'arrivo nella capitale della Corea del sud era previsto oggi alle 14 locali. Poco dopo il decollo, però, sul volo OZ790 sarebbero stati riscontrati alcuni problemi che hanno spinto il pilota a far scattare una procedura di sicurezza, il fuel dumping. Si tratta di una manovra che consente l'alleggerimento dell'aereo, scaricando nell'aria da grandi altezze una parte del carburante contenuto nei serbatoi, la cui capienza su aerei simili è di oltre 200mila litri. Durante la procedura, considerando le altezze da cui viene liberato e le condizioni atmosferiche, solo una piccola parte del kerosene contenuto nei serbatoi degli aerei raggiunge la terra.

Il volo è atterrato a Malpensa senza particolari problemi

Il fuel dumping, come si può desumere dal sito "Flightradar", è avvenuto sul Mar Ligure, davanti a Savona. Quando l'aereo si trovava sulla Toscana infatti il pilota ha invertito la rotta e ha iniziato a procedere seguendo una traiettoria circolare sul mare, effettuando più anelli probabilmente per completare la manovra di alleggerimento. Una volta raggiunto il peso indicato per poter atterrare in sicurezza e dopo aver richiesto il via libera alla torre di controllo, l'aereo si è nuovamente diretto verso l'aeroporto di Malpensa, dove è arrivato pochi minuti prima delle 23. L'atterraggio è avvenuto senza particolari problemi.