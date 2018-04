in foto: Immagine di repertorio

Martedì 1 maggio, Festa dei lavoratori, a Milano le metropolitane e i mezzi pubblici di superficie saranno in funzione dalle 7 alle 19.30 circa. Per quanto riguarda tram e autobus, a causa dei diversi cortei e delle manifestazioni in programma durante la giornata in città, saranno possibili rallentamenti e deviazioni per i seguenti mezzi: i tram delle linee 9, 12, 19, 24 e 27 e gli autobus delle linee 54, 60, 61, 73, 84 e 94. Martedì primo maggio il servizio del Radiobus di quartiere è sospeso. Per quanto riguarda le quattro linee della metropolitana, Atm ha comunicato gli orari delle prime e ultime partenze.

Linea M1

Da Sesto FS per Bisceglie 7.10-19.06

Da Sesto FS per Rho Fiera 7.19-18.46

Da Sesto FS per Molino Dorino 7.19-19.12

Da Bisceglie per Sesto FS 7.21-19.16

Da Molino Dorino per Sesto FS 7.09-19.03

Da Rho Fiera per Sesto FS 7.22-19

Da Duomo per Bisceglie 7.29-19.25

Da Duomo per Molino Dorino 7.38-19.31

Da Duomo per Rho Fiera 7.38-19.15

Da Duomo per Sesto FS 7.28-19.30

Linea M2



Da Abbiategrasso per Cascina Gobba 6.51-19.10

Da Abbiategrasso per Gessate 7.01-19

Da Assago Forum per Cologno Nord 7.07-19.16

Da Cascina Gobba per Abbiategrasso 7.19-19.23

Da Gessate per Abbiategrasso 6.59-19.03

Da Cologno Nord per Assago Forum 6.53-19.02

Linea M3

Da Comasina per San Donato 7-19.20

Da San Donato per Comasina 7-19.21

Da Duomo per San Donato 7.17-19.36

Da Duomo per Comasina 7.14-19.34

Linea M5

Da Bignami 7-19.31

Da San Siro 7-19.27

Da Garibaldi per Bignami 7.14-19.41

Da Garibaldi per San Siro 7.12-19.44

Parcheggi e Atm point

La metro leggera tra Cascina Gobba e l'ospedale San Raffaele il primo maggio effettua servizio dalle 13 alle 19.30 circa. In alternativa, per raggiungere l’ospedale, è possibile utilizzare la linea 925 (il capolinea è fuori dalla stazione Cascina Gobba della linea M2, destinazione via Cervi a Milano 2, con la fermata in prossimità dell’ospedale San Raffaele in via Olgettina). I parcheggi a raso di Cologno Nord, Gessate, Romolo, San Leonardo, Molinetto di Lorenteggio e Quarto Oggiaro resteranno invece aperti e utilizzabili gratuitamente senza la presenza del personale Atm fino alle ore 7 di mercoledì 2 maggio. Stessi giorni e orari per la chiusura di Crescenzago. Tutti i parcheggi multipiano sono aperti a pagamento dalle 6 alle 20,30, mentre il parcheggio Forlanini resterà aperto a pagamento 24 ore su 24. Il parcheggio a rotazione di Einaudi è chiuso dalle ore 22 di lunedì 30 aprile alle ore 7 di mercoledì 2 maggio. Gli sportelli Atm point delle stazioni della metro Duomo, Centrale e Cadorna, martedì primo maggio saranno aperti dalle 10.15 alle 13.15 e dalle 14 alle 17.30.