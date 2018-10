in foto: Lo store Primark al centro commerciale di Arese

Sono tre gli store a marchio Primark che riempiranno a breve le città della Lombardia, l'ultimo dei quali inaugurerà molto presto a Milano, nella già affollatissima strada di shopping, via Torino. Il marchio di abbigliamento low-cost irlandese sembra affezionato alla regione tanto da aver scelto proprio "Il Centro", il celebre centro commerciale di Arese, a Milano, per dare il via alla sua ascesa italiana. Qui è stato aperto il primo store nell'aprile 2016, tra le fortissime richieste degli amanti del genere che avevano conosciuto all'estero il noto brand. Il secondo store invece è stato inaugurato a Brescia, sempre nel 2016 ma a dicembre, presso il centro di Elnòs Shopping. Ora arriva il raddoppio nel capoluogo lombardo con l'apertura del nuovo punto vendita, questa volta proprio nel centro della città. Considerato da molti come il regno dello shopping a basso prezzo, la nota catena sembra apprezzare molto l'Italia tanto da aver investito anche nelle città di Verona e Firenze, con due punti vendita, e secondo alcune indiscrezioni sarebbero in programma nuove aperture anche a Venezia e Roma. Il colosso irlandese, nato nel 1969, conta oggi più di 300 punti vendita, sparsi in 10 paesi e ha basato il suo successo su collezioni, che strizzano l'occhio ai grandi brand di moda vendute però a prezzi molto bassi. Nei negozi Primark è possibile trovare prodotti che vanno dall’abbigliamento alle scarpe, passando per l’intimo, l’arredo casa e i prodotti di bellezza. Non poche volte l'azienda in passato è stata criticata per le politiche produttive interamente spostate in Asia che sono il motivo principale che dà all'azienda la possibilità di avere prezzi di vendita così bassi.