Prima della Scala, un trionfo l’Attila: 15 minuti di applausi e 2 milioni di telespettatori

Un successo di pubblico e critica la prima della Scala ieri a Milano. Una lunghissima standing ovation alla fine dello spettacolo e un’ovazione per il Presidente della Repubblica presente a teatro. Un successo anche sul piccolo schermo con circa il 10% di share per la trasmissione in diretta della rappresentazione dell’opera di Giuseppe Verdi.