Ritorna la pioggia a Milano e nel resto della Lombardia, dopo un weekend all'insegna di sole e qualche isolato rovescio: la settimana inizierà all'insegna del maltempo su quasi tutta la regione. A partire da lunedì 15 giugno secondo le previsioni meteo a causa di un'ampia circolazione depressionaria che colpirà tutta l'Europa occidentale, ci sarà in particolare dal pomeriggio e nella notte temporali e rovesci sparsi, con nuvolosità irregolare e rapidamente variabile. Da martedì 16 giugno ci sarà un aumento dell'instabilità per l'avvicinamento di un ulteriore minimo associato alla depressione principale, il cui transito è probabile tra mercoledì e giovedì, con rovesci e temporali nuovamente diffusi.

Nello specifico lunedì 15 giugno il cielo sarà nuvoloso su Alpi e Prealpi, in particolare sui settori centrorientali, mentre in pianura sarà velato o poco nuvoloso, con possibili maggiori annuvolamenti sui settori più orientali. A partire dalla tarda mattina e fino a sera ci saranno possibili deboli precipitazioni sulla fascia Alpina e possibili rovesci pomeridiani sulle Prealpi centro-orientali. Le temperatura saranno stazionarie nelle minime mentre le massime saranno in aumento e oscilleranno tra i 16 e i 27 gradi. I venti saranno in pianura deboli occidentali e in montagna da moderati a forti settentrionali, in attenuazione dalla mattina.

Martedì 16 giugno il cielo sarà al mattino nuvoloso sui Alpi e Prealpi, mentre sarà irregolarmente nuvoloso sui settori meridionali e in particolare in pianura. Le piogge cadranno principalmente sulla fascia Alpina nella notte mentre dalle ore centrali locali i rovesci saranno possibili ovunque e saranno più probabili sui rilievi e nelle ore pomeridiane. Le temperature saranno minime stazionarie, massime in lieve o moderato calo. I venti saranno in pianura deboli di direzione variabile, mentre in montagna saranno da deboli a moderati settentrionali.

Per la giornata di mercoledì 17 giugno ci sarà tempo instabile con nuvolosità irregolare e variabile, più marcata sui rilievi, con rovesci sparsi e locali temporali possibili ovunque ma più probabili ed insistenti sulla fascia Prealpina. I venti deboli di direzione variabile mercoledì, in rinforzo dai quadranti meridionali giovedì. Le temperature senza variazioni rilevanti, con massime inferiori alla norma del periodo.