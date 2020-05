Non si placa il maltempo su Milano. Dopo il nubifragio della notte, che ha portato all'esondazione del Seveso e all'allagamento di strade e sottopassi, costringendo i vigili del fuoco a centinaia di interventi in varie zone della città, le previsioni meteo indicano l'elevata probabilità di nuovi temporali nel corso della giornata odierna, venerdì 15, e anche di domani sabato 16 maggio.

Ancora temporali nella giornata di venerdì 15 maggio

Oggi, venerdì 15 maggio, il cielo al mattino sarà molto nuvoloso su Alpi e Prealpi, nuvoloso in pianura. Solo dal pomeriggio è prevista una graduale attenuazione della nuvolosità sulla fascia di pianura con intermittenti schiarite. Per quanto riguarda le precipitazioni, Arpa meteo prevede "piogge moderate diffuse, più intense nella prima parte della giornata e fino a localmente forti sulla fascia prealpina centro occidentale, in graduale attenuazione dal pomeriggio in pianura a partire dal settore orientale, in attenuazione in serata anche in montagna". Su Milano previsti temporali e schiarite a partire dal primo pomeriggio: resta alta l'allerta in città, specialmente per il fiume Lambro che ha iniziato ad allagare alcune aree del parco, che ospita anche due comunità di recupero già evacuate.

Le previsioni meteo per sabato e domenica

Da sabato 16 maggio e per i successivi giorni, spiega Arpa meteo, "l'area depressionaria attualmente in posizionamento sul Portogallo e in graduale scorrimento sul Mediterraneo occidentale favorirà condizioni variabili o debolmente instabili, con deboli precipitazioni che interesseranno con maggior probabilità la fascia alpina e prealpina a partire da domenica". Per la giornata di sabato non sono escluse dunque precipitazioni da deboli a moderate, "più insistenti sui settori alpini e prealpini al mattino, in estensione irregolare anche alla fascia di pianura e Appennino nelle ore tardo pomeridiane e serali". Possibili anche temporali: a Milano si potranno verificare in mattinata o alla sera. Per domenica 17 maggio invece il capoluogo lombardo dovrebbe essere risparmiato dalla pioggia.