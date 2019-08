Sole e caldo si riprendono la scena in questi ultimi giorni di agosto a Milano. Dopo i temporali e le intense piogge di ieri, le previsioni meteo per la giornata di oggi, giovedì 29 agosto a Milano indicano il ritorno di cielo sereno, o al massimo leggermente nuvoloso, con un aumento delle temperature. Nella prima parte della giornata odierna il cielo resterà velato, con i residui delle nuvole da cui ieri è caduta una grande quantità di acqua che ha fatto anche temere per una possibile esondazione dei fiumi Seveso e Lambro. Nel pomeriggio di oggi la nuvolosità residua tenderà a diradarsi per lasciare spazio a un cielo sereno o leggermente nuvoloso. Attorno alle 17 le temperature potrebbero tornare a superare i 30 gradi dopo il brusco calo di ieri, mentre in serata il clima si manterrà piacevole.

Previsioni meteo Milano per venerdì 30 agosto

La situazione meteo rimarrà stabile anche nella giornata di domani, venerdì 30 agosto, quando le temperature continueranno a salire toccando, come massima, anche i 33 gradi. La giornata sarà, da mattina a sera, all'insegna del sereno, con il sole che la farà da padrone. Si tratterà probabilmente dell'ultima giornata "estiva" di agosto: a partire da sabato 31 agosto e nei giorni successivi una perturbazione raggiungerà anche il capoluogo lombardo, dando luogo a una notevole instabilità. In cielo torneranno le nuvole, le temperature si abbasseranno in maniera notevole e potrebbero verificarsi non solo piogge, ma anche improvvisi temporali che segneranno il passaggio da agosto a settembre.