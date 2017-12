L’intensa perturbazione atlantica che sta attraversando tutta la Penisola sta facendo sentire i suoi effetti anche a Milano e in tutta la Lombardia, interessate oggi, mercoledì 27 dicembre da precipitazioni diffuse. Se sul capoluogo lombardo sta cadendo la pioggia, su Alpi e Prealpi sono intense le nevicate, in particolare in Valtellina. Le previsioni meteo fino a Capodanno lasciano però ben sperare: a partire da domani, giovedì 28 dicembre, in tutta la Regione secondo l'Arpa si assisterà a un graduale miglioramento, che durerà fino al 31 dicembre. Il nuovo anno, però, sembra destinato a iniziare nel segno della pioggia, almeno a Milano: è previsto infatti l'arrivo di una breve perturbazione.

A Milano freddo, ma niente pioggia, fino al 31 dicembre.

Ecco nello specifico le previsioni meteo per Milano nei prossimi giorni. Dopo la pioggia di oggi, mercoledì 27 dicembre, da giovedì 28 fino a domenica 31 dicembre si assisterà a un abbassamento delle temperature (con massime che potranno toccare i due gradi e minime fino a meno quattro), ma a progressive schiarite, favorite anche dai venti da deboli a moderati che soffieranno in direzione nord/nord-ovest. Il cielo si manterrà poco nuvoloso fino al 31 dicembre, quando a partire dal tardo pomeriggio si assisterà a un progressivo rannuvolamento. Sarà il preludio per la giornata di Capodanno 2018, che si preannuncia uggiosa e piovosa: piogge deboli bagneranno Milano il primo giorno dell'anno nuovo. Da martedì 2 gennaio 2018 è però previsto un nuovo ritorno dell'alta pressione, che dovrebbe comportare un generale miglioramento: si tratta solo di una tendenza che dovrà essere confermata dalle previsioni dei prossimi giorni.