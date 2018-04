Da giovedì 26 aprile il tempo inizierà a subire un cambiamento per il lento indebolimento dell’alta pressione che nel corso del weekend entrerà in crisi. Il team del sito IlMeteo.it comunica che da sabato 28 Aprile l’atmosfera si farà via via più instabile per l’arrivo di aria più fresca atlantica che mescolandosi con l’aria più calda preesistente favorirà la formazione di temporali. Domenica 29 l’attività temporalesca si farà ancora più forte: subito temporali a Torino, Cuneo, Varese, Novara, ma poi diventeranno diffusi su tutta la pianura della Lombardia, forti a Milano, zona Garda, Bergamo, Varese, Novara, Lecco e ancora Torino. Temperature che scenderanno di 3/4°C al Nord assestandosi attorno ai 22/34°C di giorno, mentre al Sud saliranno di circa 4°C con valori diurni fino a 28-30°C.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it comunica che il prosieguo del ponte del Primo Maggio vedrà un altro passaggio temporalesco Lunedì 30 su Alpi, Prealpi, Triveneto e Sardegna, mentre per il 1° Maggio il maltempo dovrebbe interessare soltanto la Sardegna e parte del Lazio settentrionale, con più sole sul resto delle regioni.