Le previsioni meteo per Pasqua e Pasquetta (1 e 2 aprile) in Lombardia sono all'insegna dell'instabilità e del cattivo tempo. PEr ora parliamo di una tendenza ma se i dati confermano l’espansione di un campo anticiclonico di matrice africana verso le regioni centromeridionali c'è anche di vero che al Nord si verificherebbero temporali violenti e grandinate. Dunque tempo decisamente molto instabile al Nord e parte del Centro con temporali accompagnati anche da grandine, gran caldo al Sud con temperature elevate per il periodo e addirittura con valori di piena estate.

Clima comunque decisamente mite con quasi 22/23° al Nord, fino a 25/26° al Centro e oltre 30° al Sud. Dando uno sguardo alle precedenti elaborazioni modellistiche la linea media di tendenza per il periodo pasquale è per una instabilità sulle regioni settentrionali e tempo più stabile per quelle meridionali.