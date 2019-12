Sarà un Capodanno all'insegna di nebbia e freddo per i milanesi che hanno deciso di trascorrere l'ultimo giorno del 2019 e il primo del 2020 in città: secondo le previsioni meteo infatti il 31 dicembre 2019 e il 1° gennaio 2020 il tempo sarà caratterizzato da cielo nuvoloso sia a Milano che nelle principali città della Lombardia. Mentre in pianura ci saranno banchi di nebbia consistenti: occhio anche alle temperature che raggiungeranno gli zero gradi l'ultimo giorno dell'anno prima di accogliere il nuovo con anno con le minime che raggiungeranno anche i -2 gradi.

Previsioni meteo Milano 31 dicembre: nebbia e minime in calo

Nello specifico martedì 31 dicembre, ultimo giorno dell'anno, secondo le previsioni meteo il cielo fino al primo mattino sarà sereno o poco nuvoloso sulle zone montane, mentre ci sarà nebbia accompagnata da nubi basse sulla pianura. Nelle ore centrali il cielo sarà ovunque molto nuvoloso o velato per il passaggio di nubi o nebbie in dissolvimento, mentre in serata il cielo sarà ovunque sereno o poco nuvoloso: in pianura infine i banchi di nebbia insisteranno proprio nella tarda serata. Assenti le piogge per l'intera giornata. Per quanto riguarda le temperature queste saranno stazionarie o in lieve calo nelle minime, mentre le massime subiranno un leggero rialzo: in pianura le minime saranno comprese tra -2 e 1 gradi, mentre le massime tra 5 e 9 gradi. Infine i venti saranno in pianura deboli con qualche rinforzo nelle ore centrali, mentre in montagna saranno deboli tendenti a rinforzarsi.

Meteo a Milano per Capodanno: le previsioni del 1 gennaio

Il giorno di Capodanno, mercoledì 1 gennaio 2020 secondo le previsioni meteo su Milano il cielo sarà sereno ma con probabile formazione di nebbia in pianura, soprattutto nel pomeriggio e in serata. Nessuna pioggia prevista per l'intera giornata mentre i venti saranno deboli in direzione variabile con residui rinforzi da nord sui rilievi alpini di confine. Le temperature saranno stazionarie nelle minime e stazionarie o in locale diminuzione nelle massime. In pianura le minime si aggireranno intorno agli zero gradi mentre le massime sfioreranno gli otto gradi.