in foto: (Immagini di repertorio)

Un inizio di settimana caratterizzato da cielo coperto e qualche debole precipitazione. È questo il verdetto del bollettino meteorologico su Milano a partire da lunedì 17 febbraio. La città si è svegliata immersa nel grigiore e bagnata da una lieve pioggia, dopo un fine settimana prevalentemente sereno. Le temperature continueranno a essere moderate, con massime attorno e oltre i 10 gradi e minime che non dovrebbero abbassarsi sotto lo zero per tutto l'arco della settimana. Previste nevicate ad alta quota e nebbia anche in pianura nella giornata di mercoledì 19 febbraio.

Previsioni meteo a Milano martedì 18 febbraio

Per la giornata di martedì 18 febbraio le previsioni parlano di cielo coperto e precipitazioni assenti. Il termometro dovrebbe arrivare a toccare i 13 gradi di massima e e temperature minime attorno ai 6 gradi. A partire dalle 16 sono previste leggere schiarite, che dovrebbero perdurare anche nel corso delle ore notturne.

Previsioni meteo Milano: mercoledì 19 febbraio

Mercoledì 19 febbraio a Milano si prevede una giornata di cielo prevalentemente sereno, a eccezione delle ore del mattino, quando si potrebbero verificare addensamenti di nebbia che proseguiranno fino alle ore 10 circa. Dalle 13 in avanti le previsioni indicano sole pieno, con temperature massime che toccheranno i 13 gradi e minime attorno ai 3 gradi nelle ore più fredde.

Previsioni meteo a Milano per il weekend

È ancora presto per parlare di previsioni meteo per il fine settimana, ma secondo le stime dei meteorologi la città di Milano dovrebbe essere in prevalenza baciata dal sole. È per il momento escluso il rischio piogge, con cielo sereno o comunque poco nuvoloso a cominciare dalla giornata di venerdì 21 febbraio. Il termometro potrebbe toccare i 15 gradi di massima e gli zero gradi di minima.