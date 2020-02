in foto: (Immagine di repertorio)

Da più di un mese non si hanno notizie di Nicola Gosetti, 36enne scomparso a Prevalle, in provincia di Brescia, dalla casa in cui abita con i famigliari. I carabinieri di Nuvolento sono sulle sue tracce da quando i genitori di Nicola ne hanno denunciato la scomparsa. L'ipotesi più accreditata al momento è quella di un allontanamento volontario, anche se non se ne conoscono le cause. Da quanto risulta, sembrerebbe che il 36enne si fosse isolato negli ultimi mesi prima della sparizione improvvisa, manifestando preoccupazione per alcuni debiti che gli sarebbero pervenuti per posta. L'ultima ad avere avuto sue notizie sarebbe stata la sorella, che lo avrebbe sentito per telefono la notte del 31 dicembre 2019.

Il mistero del primo dell'anno

Stando alle testimonianza dei famigliari, c'è il sospetto che Nicola possa essere rientrato per l'ultima volta a casa all'alba del primo gennaio, attorno alle 6 della mattina. Nessuna certezza a riguardo, ma i genitori e il fratello avrebbero sentito dei passi e dei rumori provenienti dall'ala della casa abitata da Nicola. Nel giardino è ancora parcheggiata la sua auto, mentre nella sua stanza sono rimasti soldi e documenti, ma di lui dal primo dell'anno no c'è più alcuna traccia. Il mistero intorno alla sua scomparsa si infittisce e anche la trasmissione "Chi l'ha visto" parlerà del caso nella trasmissione in onda su Rai 3 nella serata di mercoledì 5 febbraio. I carabinieri sono al lavoro per ritrovare Nicola e tentare di capire cosa sia successo. Intanto a Prevalle sono ore di angoscia per amici e parenti, che si interrogano su quanto accaduto senza riuscire a darsi una spiegazione.