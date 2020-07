in foto: L’incidente di Prevalle (foto Facebook – Candela Nicolo)

Tragico incidente stradale a Prevalle, in provincia di Brescia. Un uomo di 53 anni, padre di famiglia e operaio alla Feralpi di Lonato, ha perso la vita nello schianto tra la sua auto e un tir che proveniva dalla direzione opposta sulla statale 45bis.

Il terribile scontro frontale si è verificato attorno alle 13 di ieri, martedì 7 luglio, sulla statale tra i comuni di Prevalle e Gavardo. Sul posto, secondo quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza e urgenza (Areu) sono intervenuti gli equipaggi del 118 con ambulanza e automedica. Per il 53enne non c'è stato niente da fare, era già deceduto tra le lamiere della sua auto. Soccorso in codice verde il conducente del mezzo pesante, un uomo di 58 anni.

Lo schianto forse dovuto a un malore al volante

Allertati anche la polizia stradale e i vigili del fuoco. Gli agenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica dello schianto. A quanto emerge la Volvo di Bianchi viaggiava in direzione di Brescia quando ha cominciato a sbandare, per cause ancora da accertare, e ha finito per invadere la corsia opposta. L'autista del Tir non ha potuto evitare l'impatto. Non è chiaro se il 53enne abbia perso il controllo dell'auto a causa di un malore. Il veicolo è finito sotto il mezzo pesante ed è stato distrutto. La strada è rimasta bloccata per due ore con pesanti disagi per il traffico. L'operaio deceduto, residente a Clibbio di Sabbio Chiese, lascia la moglie e due figli.