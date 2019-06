Tragico incidente questa mattina, domenica 2 giugno, lungo la zona della Presolana, in provincia di Bergamo, dove un uomo è morto dopo essere caduto nel vuoto per decine di metri. L'incidente è avvenuto intorno alle 11.30 mentre la vittima, un 55enne della zona, si trovava con un gruppo di amici nei pressi di Castiglione. L'uomo era alle prese con un'arrampicata in parete in compagnia di altre tre persone quando improvvisamente ha perso l’equilibrio ed è caduto nel vuoto: un volo di decine di metri nel vuoto che è risultato fatale. Sul posto sono giunti immediatamente gli uomini del Soccorso alpino di Clusone e un elicottero del 118 alzatosi da Bergamo: il corpo dell'uomo è stato però recuperato ormai senza vita.

L'uomo sarebbe scivolato in un tratto difficile dell'arrampicata

Nonostante il personale medico abbia provato a rianimarlo più volte con un massaggio cardiaco, per lui non c'è stato nulla da fare. Da chiarire i motivi dell'incidente sul quale indagano ora i carabinieri di Clusone giunti poco dopo sul luogo dell'incidente: sin questo senso potranno far luce gli amici che erano con la vittima in quell'arrampicata a oltre 2500 metri di quota. Secondo una prima ipotesi sembra che il 55enne avrebbe perso l’equilibrio in un tratto molto difficile, appena sopra la Grotta dei Pagani. Intanto la Procura ha aperto un fascicolo per chiarire cosa sia accaduto effettivamente lungo la Presolana e cosa sia andato storto.