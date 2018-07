in foto: Auto incendiate (foto di repertorio)

Finisce l'incubo per gli abitanti di Vighignolo, frazione di Settimo Milanese, in provincia di Milano. Ieri, lunedì 23 luglio, è stato finalmente fermato il piromane che per mesi ha seminato il terrore nelle strade della zona. È stato lui stesso a presentarsi ai carabinieri, probabilmente avvertendo che il cerchio attorno a sé si stava stringendo. Si tratta di un uomo italiano di 50 anni, con precedenti penali e problemi psichici e dipendente da alcol e droga. Il piromane, già in cura presso un centro, si è assunto le proprie responsabilità. In circa quattro mesi, a partire da aprile, l'uomo ha incendiato 25 autovetture: il primo episodio si era verificato lo scorso 13 aprile. La giornata più "nera" per gli abitanti di Vighizzolo era stata lo scorso 29 maggio, quando ad andare a fuoco, sempre per mano del piromane, erano state complessivamente 14 autovetture.

A comunicare l'esito positivo della vicenda è stato il Comune di Settimo Milanese su Facebook: "Si sono chiuse le indagini sugli eventi che hanno colpito la nostra frazione di Vighignolo. Il responsabile degli incendi è stato fermato e ha rilasciato piena confessione. L'Amministrazione Comunale ringrazia le forze dell'ordine che in queste settimane hanno condotto tutte le operazioni che si sono rese necessarie per arrivare a chiudere le indagini. Il lavoro, la collaborazione e l'impegno profuso hanno portato al risultato sperato – hanno scritto il sindaco e gli assessori in una nota – Consapevoli che gli incendi hanno lasciato un segno profondo nella nostra comunità, vogliamo però sottolineare l'importanza di tutte le operazioni messe in campo, dei confronti avuti sia tra istituzioni che tra Amministrazione e cittadini e, in particolare, della stretta collaborazione con la Prefettura. Non siamo stati lasciati soli e, nonostante i diversi tentativi di strumentalizzazione anche da parte di alcuni organi di stampa, le differenti competenze e i differenti ruoli hanno permesso di venire a capo di questi bruttissimi episodi". Resta da capire se il piromane sarà però monitorato, per evitare che agisca ancora: l'uomo, residente anch'egli a Vighignolo, è stato denunciato ma si trova a piede libero, anche se è al momento ricoverato nel reparto di Psichiatria dell'ospedale di Rho: deve rispondere di incendio doloso plurimo e continuato.