in foto: Matteo Salvini

Sono stati presi dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano, i presunti ladri che hanno svaligiato la casa del ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini lo scorso Ferragosto. La banda è composta da cinque cittadini di nazionalità georgiana, da quanto si apprende specializzati in furti in appartamento e in villa. Il fermo è avvenuto lo scorso lunedì, ma la notizia ha cominciato a circolare solo nelle scorse ore. Gli investigatori della Mobile hanno chiesto, al termine delle indagini lampo, l'autorizzazione a procedere nei confronti dei membri della banda, dopo aver raccolto prove ritenute sufficienti all'incriminazioni e aver avuto riscontri sulla volontà dei ladri di lasciare l'Italia, sentendo ormai il fiato sul collo delle forze dell'ordine.

I ladri si erano introdotti nell'abitazione dei genitori del leader della Lega, residenti in zona Primaticcio-Giambellino e in quei giorni in villeggiatura, portando via oggetti di valore, l'argenteria e una cassaforte. Agendo nel palazzo praticamente vuoto con i condomini in vacanza, i ladri avrebbero agito in tutta tranquillità, ripulendo nella stessa notte anche l'appartamento al piano di sopra di quello di casa Salvini.