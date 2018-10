La Squadra Mobile della Questura di Milano ha arrestato tre uomini, accusati di far parte della stessa "banda del buco" che nel 2017 ha messo a segno diversi colpi in boutique di lusso e gioiellerie, ma anche in abitazioni. Si tratta di due cittadini italiani e un cittadino serbo, tradotti in carcere per essere ritenuti responsabili importanti furti, effettuati con l'ausilio di cellulari fittiziamente intestati, di disturbatori di frequenza e di attrezzature per forzare serrature e scardinare casseforti, ma anche per fare buchi nei pavimenti e nei muri.

In particolari sono ritenuti responsabili del furto aggravato ai danni di una gioielleria in via Paolo Sarpi avvenuta nella notte tra il 2 e il 3 ottobre 2017, quando sono riusciti a darsi alla fuga con un bottino in gioielli di 45.000 euro. I tre, con altri complici ancora da individuare sono ritenuti gli autori della rapina in uno show room di via Ostiglia nella notte tra il 13 e il 14 dicembre 2017, quando furono trafugati campi d'abbigliamento di alta moda per un valore stimato di 120.000 euro.