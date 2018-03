Prende una multa in strada dai vigili urbani, torna a casa e si "sfoga" su Facebook, insultando l'agente che gli aveva sanzionato l'infrazione. Al suo "sfogo" si uniscono anche altre persone, aggiungendo a loro volta frasi offensive nei confronti del vigile urbano. Sono stati però tutti identificati, denunciati e convocati in Caserma dai militari dell'arma dei Carabinieri di Cremona.

Tutto è iniziato con una semplice contravvenzione, rilevata in un comune della cintura di Crema, in provincia di Cremona, dove il poliziotto municipale presta servizio. Uno dei giovani successivamente identificati per le offese via Facebook, era stato sorpreso nella propria autovettura senza le cinture di sicurezza allacciate, ed era così scattato il verbale nei suoi confronti.

Il ragazzo però, tornato a casa, si è lasciato andare a degli insulti su Facebook nei confronti del poliziotto municipale, ricevendo una sorta di "appoggio" da altri amici, che immediatamente hanno postato a loro volta frasi offensive nei confronti del militare, il quale però è venuto a conoscenza del tutto. E così, identificate le tredici persone coinvolte, consultato i rispettivi profili Facebook, i carabinieri li hanno convocati in caserma, contestando loro il reato di diffamazione aggravata in concorso, reato per il quale sono stati tutti denunciati. Della vicenda se ne occuperà adesso la Procura della Repubblica del Tribunale di Cremona.