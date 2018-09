in foto: Immagine di repertorio

Tragico incidente stradale questa mattina a Premana, nella provincia di Lecco, dove una donna è stata investita e uccisa per strada. Stando a quanto si apprende la donna, un'anziana di 89 anni, si trovava in via Roma, una ztl – zona a traffico limitato – quando è stata investita da un furgone, guidato da un ragazzo di 21 anni, che era impegnato in una manovra in retromarcia e probabilmente non si è accorto della donna. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 di Milano, che sono intervenuti con una eliambulanza e i volontari della Croce Rossa Locale, oltre ai vigili del fuoco.

Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, la donna è deceduta proprio durante le operazioni di rianimazione a causa delle gravi ferite riportate. Sul luogo dell'incidente sono arrivate anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto e per accertare eventuali responsabilità.