Una negoziante è stata aggredita e riempita di botte da un condomino residente nel palazzo dove la donna gestisce un negozio di fiori, rompendole due costole. L'episodio di violenza è avvento nel tardo pomeriggio di mercoledì 22 maggio in via Roma a Pregnana Milanese, Comune in provincia di Milano. La vittima è una 43enne di Lainate che, senza motivo, è stata presa a calci e pugni da un 47enne del posto, che di mestiere fa il fabbro. Secondo le informazioni apprese l'uomo avrebbe fatto irruzione all'interno del negozio da una porta sul retro, rimasta inavvertitamente aperta, per poi scagliarsi contro di lei con aggressività e violenza. Poi le ha tappato la bocca, per non darle modo di gridare. A dare l'allarme è stato un passante che abita in zona, che ha avvertito rumori strani e forti provenire dal negozio e, insospettitosi, è andato a controllare. Davanti ai suoi occhi la scena raccapricciante: con la donna distesa a terra e l'uomo che l'ha colpiva tenendola ferma. Alla vista del vicino l'uomo è andato su tutte le furie e ha minacciato di aggredire e picchiare anche lui.

Arrestato condomino che ha aggredito la negoziante

Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, sono intervenuti i carabinieri che lo hanno bloccato e arrestato con l’accusa del reato di violazione di domicilio e lesioni personali. Soccorsa dal personale sanitario arrivato in ambulanza, la donna è stata trasportata all'ospedale Niguarda di Milano e affidata alle cure dei medici che l'hanno sottoposta a tutti gli accertamenti necessari al caso. La paziente ha riportato la frattura di due costole e attualmente i medici sospettano anche abbia subito lesioni al fegato, quindi la tengono ricoverata. Al momento la prognosi ricevuta è di 40 giorni.