Grave incidente, intorno all'ora di pranzo di oggi, domenica 8 aprile, sul Monte Torrezzo, nel Comune di Endine Gaiano, nella provincia di Bergamo: per cause ancora in corso di accertamento una escursionista, una donna di 54 anni, è precipitata in un burrone, compiendo un volo di circa 10 metri. Sul posto, dopo la segnalazione, sono giunti gli uomini del Soccorso Alpino e un'eliambulanza del 118, in codice rosso, decollata da Bergamo.

Dopo che la 54enne è stata recuperata dal fondo della scarpata è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, dove è ricoverata in prognosi riservata, intubata e in stato di ipotermia. Come detto, la dinamica dell'incidente risulta ancora poco chiara: da verificare come abbia fatto la donna a precipitare in fondo al burrone.