Precipita dal balcone di casa: grave una ragazzina di 15 anni

La tragedia nella serata di ieri in via Mola a Milano: una ragazzina di 15 anni è precipitata dal balcone della sua abitazione, al secondo piano di un edificio, compiendo un volo di circa 10 metri. Trasportata d’urgenza in ospedale, le condizioni della ragazza sarebbero gravi. La polizia indaga per stabilire la dinamica.