Triste il destino di un'artista che fece dell'anticonformismo la sua cifra e che si ritrova involontariamente a fare da testimonial per una catena di hamburgerie. Parliamo di Frida Kahlo, il personaggio del momento a Milano e non solo. La pittrice messicana dalla vita travagliata, moglie (per due volte) di Diego Rivera, è diventata, anni dopo la sua scomparsa, un'icona dell'emancipazione femminile celebrata per il suo anticonformismo, oltre che per la sua arte. Da pochi giorni nel capoluogo lombardo si è aperta al Mudec, il Museo delle culture, una grande retrospettiva sull'artista, raccontata "oltre il mito" attraverso le opere provenienti dal Museo Dolores Olmedo di Città del Messico, dalla Jacques and Natasha Gelman Collection e da altri autorevoli istituzioni museali del mondo.

In parallelo alla mostra (ma in realtà già da diverso tempo) è scoppiata una sorta di "Frida mania" che in alcuni casi sconfina però nel cattivo gusto. Come nel caso di una nota catena milanese di hamburgerie, che ha utilizzato l'iconica Frida a fini di marketing. Parliamo di "Fatto-bene burger", che conta diversi punti vendita in città. Pochi giorni fa, in concomitanza con l'inizio della mostra al Mudec, sulla pagina Facebook della catena è apparsa una pubblicità con una foto della pittrice ritoccata in maniera da mostrare l'artista intenta a "desiderare" un hamburger: "L'ispirazione è tutto, vero Frida?", si legge sotto la foto. Mentre un altro messaggio accompagna il post: "Noi facciamo umili hamburger ma siamo convinti che le sarebbero piaciuti un sacco. Vero Frida?". Un accostamento, quello tra Frida e hamburger, che anche se confinato alla sola pagina social della catena – dove probabilmente si sperimenta di più – stona decisamente con l'immagine della pittrice, ma è sintomatico del suo essere diventata un'icona pop, ampiamente utilizzata nel mondo della moda e della comunicazione.

Il proprietario della catena è candidato alle prossime Regionali con la Lega.

Proprietario della catena di hamburgerie che ha provato l'accostamento ardito è l'imprenditore Gianmarco Senna, un nome molto noto nella ristorazione milanese. Senna risulta socio fondatore e amministratore anche del ristorante Bianca, della trattoria "La pesa" in via Fantoni e del locale "Ghe Sem" in via Vincenzo Monti, che unisce la cucina milanese a quella italiana. Nei suoi ristoranti si possono incontrare a volte diversi politici leghisti. Perché, oltre alla sua attività imprenditoriale, da anni Senna è anche attivo sul fronte della politica, proprio nelle fila della Lega: dopo la candidatura alle elezioni comunali milanesi del 2016 è attualmente candidato alle prossime Regionali del 4 marzo come capolista del Carroccio nella circoscrizione di Milano. Frida Kahlo nuova "icona" della Lega? Di questi tempi, mai dire mai.