Erano risultati positivi al coronavirus e dovevano quindi restare in quarantena fino all'esito negativo del nuovo tampone, ma sono stati fermati dalle forze dell'ordine mentre giravano per Milano, infrangendo tutte le norme di sicurezza. Quattro persone sono state denunciate per essere uscite senza autorizzazione, in base all'articolo 4 del Dl n. 19/2020 del 25 marzo “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Controlli a Milano: 4 persone denunciate per violazione della quarantena, quasi 600 multate

La Prefettura di Milano ha reso noto che nella giornata di ieri, venerdì 18 aprile, sono stati oltre 21 mila i controlli effettuati da carabinieri, polizia, guardia di finanza e polizia locale nel capoluogo lombardo per verificare il rispetto delle direttive. Sono state 16.928 le persone controllate, di cui 596 multate e 4 denunciate. Le verifiche sui negozi sono state 4.368. Sono 12 i titolari di attività denunciati. A Milano la diffusione dell'epidemia è ancora alta, anche se in miglioramento. Il calo dei casi accertati è stato minore rispetto a quello registrato in altre province lombarde.

In Lombardia calano ricoverati e persone in terapia intensiva

L'ultimo bollettino ha rilevato una forte diminuzione dei pazienti ricoverati in ospedale e un calo sensibile anche nel numero di persone in terapia intensiva. "Sono dati che rasserenano molto", ha commentato il presidente della Lombardia, Attilio Fontana. Questi segnali positivi che devono però fare abbassare la guardia. La Lombardia "in questo momento ha una condizione epidemiologica di particolare gravità. Certamente in miglioramento, ma di particolare gravità", ha avvertito Walter Ricciardi, membro del board dell'Organizzazione mondiale della Sanità e consulente del governo per l'emergenza.