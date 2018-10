Sono sette le persone arrestate e 18 i chili di droga sequestrati dalla Guardia di Finanza di Malpensa nell'ambito dell'operazione denominata "Black Snow". La cocaina era miscelata con una sostanza vegetale nera per eludere i controlli dei cani antidroga e arrivava all'aeroporto di Malpensa dal Sud America e dall'Olanda. Il gruppo è formato da 15 persone, le altre otto sono state arrestate in flagranza nel corso delle indagini (erano corrieri-ovulatori che ingoiavano così da trasportarli facilmente numerosi ovuli contenti la droga). Le accuse per tutti sono di traffico internazionale di stupefacenti. Le indagini sono partite nel 2016 dopo l'arresto di un corriere fermato in aeroporto con 10 chili di cocaina in una valigia. La Guardia di Finanza si è poi trovata dinanzi a un vero a proprio gruppo criminale, che agiva nelle province di Savona, Asti e Torino con diverse "filiali" anche in Svizzera, in grado di approvvigionarsi della sostanza stupefacente direttamente dal Perù e dall'Olanda. Nel corso dell'operazione, che ha visto impiegati oltre 30 militari delle Fiamme Gialle e diverse unità cinofile, sono stati posti sotto sequestro quattro vigneti ed un immobile siti nelle campagne astigiane, per un valore catastale di oltre 90.000 euro, una vettura e ulteriori somme di denaro pari a 12.000 euro, nonché diversi grammi di cocaina.